Çorum'da korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çorum'da korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:20

Çorum-İskilip karayolunda, Ahmet K. yönetimindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Kazada hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile araçta bulunan Nuh İ. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Ambulans #çorum

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