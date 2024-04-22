Ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Antalya'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Bulvar üzerinde otomobilin sürücüsü Nil Zeynep K. (22) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çııp refüjdeki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.
Araçta sıkışan Nil Zeynep K. ve beraberindeki İlayda Ecem K. (25) itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!