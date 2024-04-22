Ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Antalya'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:40
Ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bulvar üzerinde otomobilin sürücüsü Nil Zeynep K. (22) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çııp refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçta sıkışan Nil Zeynep K. ve beraberindeki İlayda Ecem K. (25) itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 


Antalya haberleri otomobil haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Üsküdar'da site duvarı çöktü: 2 otomobil altında kaldı

Üsküdar'da site duvarı çöktü: 2 otomobil altında kaldı
Otomobilin çarptığı araç, takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin çarptığı araç, takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Maltepe'de park halindeki otomobile çarpan cip takla attı: 3 yaralı

Maltepe'de park halindeki otomobile çarpan cip takla attı: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
İBB resmen duyurdu: İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor

İBB resmen duyurdu: İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!