Maltepe'de park halindeki otomobile çarpan cip takla attı: 3 yaralı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:18

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:41

Feci kaza, 22.00 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; caddede seyir halindeki 34 PU 5714 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 59 AHJ 021 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cip içerisinde sıkışarak yaralanan 3 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım ekipleri tarafından kumlama ve temizleme çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.