Otomobilin çarptığı araç, takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı araçtaki sürücü Ferdi Dik (44) hayatını kaybetti, yanındaki kadın yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Malkara-Keşan kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
T.B. yönetimindeki 10 ABH 271 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ferdi Dik idaresindeki 22 ACR 268 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, refüje çarparak takla attı.
Sürücü Ferdi Dik ile araçtaki Türkmenistan uyruklu L.A. adlı kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Dik, kurtarılamadı. T.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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