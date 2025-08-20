Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 11:36:00
DHA
Antalya'da yol kenarındaki levha ile ağaca çarpan otomobilde sıkışan 34 yaşındaki sürücü Müge Perdahlı, yaşamını yitirdi.

Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya karayolunda saat 08.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı (34), bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Müge Perdahlı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis ekibinin olay yerinde ve araçta yaptığı incelemenin ardından Perdahlı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

