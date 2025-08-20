İstanbul'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde olan Emre Vural idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

YARALILARDAN ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.