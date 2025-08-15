Malatya’daki eski Şire Pazarı’nın yenilenmesi için 2020’de açılan ihaleyi Ankara merkezli İş-Kaya Yapı kazandı. Firma 187 dükkân inşa ederek TOKİ’ye teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle yapılan takasta Çeşme, Alaçatı, Didim, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Hazine’ye ait toplam 329 bin 931 metrekare arazi takas yoluyla verildi. Arsaların toplam değeri 2 milyar 55 milyon TL, dükkânların değeri ise 1 milyar 860 milyon TL olarak belirlendi; fark firma tarafından ödendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şire Pazarı'nın, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Çeşme’deki arsalar ile takas edilmesine tepki gösterdi.

CHP Malatya İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısına, CHP il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantıya katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şire Pazarı'nın Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Çeşme’deki arsalar ile takas edilmesine tepki gösterdi.

Ağbaba konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz, depremden sonra Malatya’da kayısı esnafı için iş merkezi olarak planlanan Şire Pazarı ve Buğday Pazarı var. Belediye şirketi olan MESTON tarafından yapılacağı açıklanmıştı.

Daha sonra arsa takasıyla İŞ KAYA adlı firmaya verildi. 1000 yıllık Şire Pazarı’nın adını da yeni yerinde “Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Merkezi” koydular.

Buradaki toplam 187 adet iş yeri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca “rezerv yapı alanı” ilan edildi ve bu taşınmazlara TOKİ iştiraki GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) tarafından 1 milyar 990 milyon 324 bin 750 TL bedel biçildi. GEDAŞ’ın yaptığı değerlemeye göre, Malatya’daki 187 dükkânın toplam değeri 1 milyar 990 milyon TL.

Ağbaba’dan TOKİ’ye “arsa takası” tepkisi: 2 milyara satılan arazinin değeri 3,5 milyar!

Karşılığında verilen Ankara, İzmir (Çeşme-Alaçatı), Aydın (Didim), Diyarbakır (Kayapınar) gibi şehirlerdeki 324 bin metrekareyi aşkın 15 kamu arazisinin değeri ise 2 milyar 55 milyon TL olarak kayda geçmiş. Bir arsa takası yapılmış. Devir listesine göre İzmir’de 5, Aydın’da 1, Ankara’da 2, Diyarbakır’da 4, Gaziantep’te 1 ve Kahramanmaraş’ta 2 parsel yer alıyor.

Taşınmazların toplam yüzölçümü 324 bin 931 metrekare. Toplam değeri de 2 milyar 55 milyon 382 bin 332 TL olarak belirlenmiş. Gelelim burada turpun büyüğüne... Hani diyordu ya Erdoğan, “Asıl turpun büyüğü burada” işte!

Takas edilen 15 parsel arsanın piyasa değeri, açıklanan 2 milyarın çok çok üzerinde. Bazı yerlerde 4 katı, bazı yerlerde 20 katı! En düşüğünden, bu arsaların TOKİ’de daha önce açık artırmaya çıkarılan başlangıç değerinden hesaplandığında söz konusu 15 arazinin en düşük fiyatı 3 milyar 415 milyon lira! 2 milyara saydıkları arsalar 3,5 milyar TL! O da en düşük değeriyle. Tabiri caizse ölü parasıyla bu rakam!

Burada çok ciddi bir kamu zararı var. Hepimizin, 86 milyonun hakkı olan kamuya ait yerler bunlar. Ama birilerine peşkeş çekiliyor. İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Malatya’daki 187 dükkân için takas yapılan 15 parselden birkaçının gerçek değerini anlatmak istiyorum.

Bakın: Alaçatı’daki 39 bin 299 m²’lik parselin metrekaresi 5 bin 500 TL civarında hesaplanmış. Bu imarlı bir arsa, dikkatinizi çekerim. Bölgedeki bir arsanın metrekare fiyatı, yeri/konumuna göre 100 bin hatta 150 bin TL’ye kadar çıkıyor. Piyasadaki alıcı değeri bu kadar yüksek bir bölgeden bahsediyoruz. Çeşme’deki bu arsalar, deniz kıyısında konumlanmış, otel, villa ve lüks site yapımı için elverişli, paha biçilemez derecede değerli ve rayiç değerleri oldukça yüksek araziler.

Bakın, Emlak Yönetim Çeşme’de tarla vasfındaki parselleri 5 Ağustos’ta müzayede ile satışa çıkarttı. Bahse konu yer değil, tarla vasfındaki yerler. Tarla vasfındaki yerlerin müzayede başlangıcı metrekare fiyatı 11.500 TL olarak çıkarıldı. Takas edilen imarlı arazilerin metrekaresine 5.500 TL bedel biçildi.

Dikkatinizi çekerim, imarlı araziye tarla vasfının yarısı bedel biçilmiş! Alaçatı’da 39 bin metrekare alandan bahsediyoruz. İmarlı arsalarda metrekaresi 100 bin liraya çıkan emsaller var. 5.500 nere, 100.000 nere! 20 katı! Sadece bu tek parsel için oluşabilecek kamu zararı en az 3 milyar TL! Bakın, 15 taşınmaz için 2 milyar bedel biçilmiş. Sadece Çeşme Alaçatı’daki 1 taşınmazdaki kamu zararı 3 milyar! Gerisini siz düşünün! Yani arsanın gerçek değerinin 20’de 1’i!

Baba, oğluna vermez bu fiyattan! Bir başka takas edilen yer: Diyarbakır Kayapınar Barış Mahallesi. Bu mahalledeki 25345/1, 25347/1, 25350/1, 25349/1 parseller takasta metrekaresi 9.000 TL’den değerlendirilmiş.

Ancak onları 4 Ağustos’ta Emlak Yönetim’in yaptığı müzayede fiyatları yalanlamış. Aynı mahallede bulunan 25277/2 parsel metrekaresi 17.700 TL’den ihaleye çıkartılıyor. Müzayede sonrası burası 33.000 TL’den satılmış.

9 bin nere, 33 bin nere! Neredeyse 4 katı! Diyarbakır’daki sadece dört parselden kamu zararı 1 milyar TL’den fazla! Sadece 2 yerden bahsettim size; kamu zararı en az 4 milyar. Böyle 15 yer var toplamda.

Bakın değerli basın mensupları, bizim herhangi bir şirket, herhangi bir kuruluş hasmımız da değil hedefimiz de değil. Ancak bize halkın verdiği görev, kamunun her kuruşunun hakkını sonuna kadar savunmaktır. 86 milyonun hakkı olan hiçbir mülkün, değerin birilerine peşkeş çekilmesine izin veremeyiz, sessiz kalamayız."