Ağıla yıldırım düştü: 38 küçükbaş öldü

23 Eylül 2022 Cuma, 16:35

Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Delibıçak’ın koyunları bulundurduğu ağılın yanındaki ağaca kuvvetli yağış sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle ağıla koşan Delibıçak, onlarca koyunun yerde yattığını gördü.

Ağıl içerisinde hayvanların sayımını yapan Alparslan Delibıçak, 200 küçükbaş hayvanından 38 tanesinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü söyledi. Daha sonra sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından telef olan hayvanlar iş makinesi yardımıyla yerleşim yerinden uzak bir noktaya gömüldü.

Delibıçak, “Dün gece saat 2 sıralarında kuvvetli yağış etkili oldu. Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sayım yaptığımda 200 küçükbaş hayvanımdan 38 tanesinin öldüğünü belirledim. Sabah saatlerinde de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım oldu” dedi.