Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:48

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:48

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Rızaiye Mahallesi’nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.