Ağır hasarlı binanın çatısında yangın
Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde ağır hasar görerek boşaltılan Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi