Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına Barış Terkoğlu'ndan sert tepki: 'Amaç susturmak, korku yaymak!'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:25

Gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Avukat Enes Ermaner, gazetecilerin Vatan Emniyet'e götürüldüğünü aktardı.

Türkiye, yeni gözaltılarla sabaha uyandı. Sabahın erken saatlerinde gazeteci Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak “tehdit ve şantaj” iddiaları öne sürülürken gazetecilerin yaptığı haberlerde öne çıkan isimlerden birinin, yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Erkan Kork olduğu öğrenildi. Cezaevinde bulunan Kork'un yasadışı bahis haberlerinde adının geçmesi üzerine şikâyette bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan gazeteciler şu anda İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, gözaltı sürecinin hukuk devleti normlarına aykırı şekilde yapıldığını vurguladı. Terkoğlu'nun aktardığına göre gazeteciler, daha önce randevu alınmış bir ifade işlemi için zaten adliyeye gitmeye hazırlanıyorlardı.

“İFADE VERECEKLERİ GÜN SABAH GÖZALTINA ALINDILAR”

Barış Terkoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bu iki gazeteci bugün saat 13.00’te zaten savcılığa gidip ifade vereceklerdi. Savcılık, kendilerini arayarak ifadeye çağırmış, onlar da bayram sonrası için randevu istemişti. O gün geldiğinde, sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alındılar. Oysa ki ifadeye gönüllü olarak geleceklerini söylemişlerdi. Bu, hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulamadır.”

Terkoğlu, gözaltı kararının altında yatan gerekçenin ise dikkat çekici olduğunu vurguladı. Savcılığın, gazeteciler hakkında şikâyette bulunan kişinin cezaevinde bulunan Erkan Kork olduğunu belirtti. Kork’un, sanal bahis paralarının aklanmasına ilişkin haberlerde adının geçmesi nedeniyle gazetecilerden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

“GAZETECİLER İŞİNİ İYİ YAPTIĞI İÇİN HEDEFTE”

Gazetecilere yöneltilen suçlamaların şikâyet üzerine yürütüldüğünü belirten Terkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tehdit ve şantaj suçlamaları şikâyete tabidir. Bu dosyada da şikâyetçi olan kişi, hakkında yapılan haberler nedeniyle cezaevinde bulunan bir kişi. Yani, gazeteciler belki de işini iyi yaptığı için gözaltına alındı.”

Terkoğlu ayrıca, gözaltı operasyonunun zamanlamasına da dikkat çekti. Timur Soykan ve Murat Ağırel’in özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarla ilgili son dönemde sık sık haber yaptığını, soruşturmalardaki eksikleri kamuoyuna aktardığını hatırlattı.

“AMAÇ GAZETECİLERİ SUSTURMAK VE TOPLUMU KORKUTMAK”

Gözaltı işleminin gazetecileri susturma, toplumda korku yaratma ve yapılan haberleri itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savunan Terkoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün sabah gözaltına alınmalarıyla üç mesaj veriliyor: Birincisi, iki gazeteci üzerinden bir korku iklimi yaratılmak isteniyor. İkincisi, bu gazeteciler susturulmak isteniyor. Üçüncüsü ise İBB operasyonlarına dair yapılan eleştirel haberciliğin önü kesilmeye çalışılıyor.”