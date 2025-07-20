Ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki çürüme sürüyor: Kalitesiz, eksik malzemeyle diş sağlığı

Diş tedavisinde kullanılan malzemeler artık hem çok pahalı hem de ulaşılması zor. Kamuda çalışan diş hekimleri ise ücret azlığı, zaman sorunu, yetersiz çalışma koşullarından dolayı istifa ediyor.

Genel Sağlık İş-Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ve diş merkezlerindeki malzeme eksikliğine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. AKP iktidarının göreve gelmesiyle birlikte “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sağlığı ticarileştiren politikaların uygulanmaya başlandığını anımsatan Uğur, “Sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi bazı kamu kurumlarında çok büyük sıkıntılara sebep oldu. Hükümet şu an özelleştirmelerin önünü açacak sağlık hizmetlerinde düzenlemelerle uğraştıkları için kamu kurumlarındaki sağlık birimlerinde aksaklıklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

‘KAMUYA KAYNAK YOK’

Sağlıktaki özelleştirmeye dikkat çeken Uğur, “Kamu kurumlarında maddi imkansızlıklar olduğu için, bazı hizmetler özeller tarafından alınıyor. Kamu kurumlarına kaynak aktarılmıyor” dedi. ADSM’lerde kullanılan malzemelerin birçoğunun eksik olduğuna vurgu yapan Uğur, mevcut olan malzemelerin ise kalitesiz olduğunu belirtti. Uğur, “Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları işlerini hem kalitesiz hem de eksik malzemelerle birlikte yapmaya çalışıyor ve bundan şikayetçiler” diye konuştu. Ciddi personel eksikliği yaşandığını da söyleyen Uğur, "Ortam sterilizasyonu için klinik destek personeline ihtiyaç var. Bir klinik destek personeli üç-dört hekimle birlikte işlerini halletmeye çalışıyor” dedi.

DİŞ HEKİMLERİ İŞ BIRAKACAK

Kamuda görev yapan diş hekimleri; artan iş yükü, düşük ücretler ve sağlıkta şiddet başta olmak üzere birçok soruna dikkat çekmek amacıyla 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.