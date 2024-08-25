Ağlatan yangın... Gözyaşlarına hakim olamadılar: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:02

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:04

Tavşantepe Caddesi 173. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, üst kattaki başka bir daireye de sirayet etti.

Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. H

afif şekilde dumandan etkilendiği öğrenilen 1’i bebek 4 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİ OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Yangın sırasında zemin kattaki dairesinde bulunan yaşlı kadın, dışarıya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü. Yaşlı kadın mahalleli tarafından sakinleştirilirken, yangında 2. kattaki dairesi hasar gören ev sahibi de gözyaşlarına boğuldu.

Yangın sebebiyle 2 dairede de maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.