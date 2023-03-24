Ağrı Belediye Başkanı, AKP’li Metin Karadoğan oldu

AKP'den milletvekili adaylığı için istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yerine, yapılan oylamada 3'üncü turda AKP’li Metin Karadoğan seçildi.

DHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:12
Ağrı Belediye Başkanı, AKP’li Metin Karadoğan oldu
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AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı.Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı.

20 AKP 11 HDP'li üyenin bulunduğu meclisteki oylamada, 29 üye hazır bulundu. AKP’li Karadoğan ile HDP'den Tahsin Ok'un yarıştığı seçimin ilk turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 29 üyeden 20 meclis üyesinin oyunu alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz'ın da katıldığı seçim sonrası Sayan, görevini Karadoğan'a devretti.


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