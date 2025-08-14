Ağrı'da acil sağlık emekçisine mobbing iddiası 

Sağlık hizmetlerindeki en kritik birimlerinden biri olan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan emekçiler hayat kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Ancak görevlerini yerine getiren bu emekçilere yönelik baskı, mobbing (yıldırma) ve insanlık dışı çalışma koşulları dayatılıyor.

'TEMİZLİK MALZEMESİNE ERİŞİM KISITI'

Bu çerçevede; Genel Sağlık-İş Sendikası Ağrı Patnos Badişan 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan sağlık emekçilerinin; damı akan, fiziki koşulları dayanılmaz hale gelmiş bir istasyonda, temizlik malzemelerine dahi erişimi kısıtlanarak, motor arızalı, kliması bozuk ambulanslarla, kış aylarında -24/-25 derece soğukta hizmet vermeye mecbur bırakıldığını belirtti.

'HASTALARIN HAYATI TEHLİKEYE ATILIYOR'

Emekçilerin, can güvenliğini tehdit eden araçlarla vakaya çıkmayı reddettiklerinde, “Diğer ekipler çıkıyorsa siz de çıkacaksınız!” denilerek baskıya maruz bırakıldığını ifade eden sendika tarafından “Diğer ekiplerin de çıkmaması gerektiğini anlamaktan aciz kimseler yüzünden yalnızca sağlık emekçilerinin değil, hastaların hayatı da tehlikeye atılmaktadır. Hastaların hayatını tehlikeye soktuğu gibi harici vatandaşın da can güvenliği risk altındadır" açıklaması yapıldı.

'TOPLUMUN SESSİZ KAHRAMANLARI HAKKINI İSTİYOR'

Cumhuriyet'e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ise, "Sağlık Bakanlığı ve liyakatsiz yöneticiler, çalışanlarının can güvenliğini korumadığı gibi yurttaş sağlığını da hiçe saymaktadır. Kötü yönetimlerine sessiz kalmamız beklenmesin! 112 acil sağlık emekçileri, hayat kurtarmayı bir görev değil, onurlu bir sorumluluk olarak gören toplumun sessiz kahramanlarıdır. Bu kahramanlar mobbingi değil, hak ettikleri değeri ve insanca çalışma koşulları istemektedir. Biz buradayız, susmuyoruz, alışmıyoruz! 112 emekçisine baskı, halka ihanettir! Mobbinge son, insanca çalışma koşulları hemen!" ifadelerini kullandı.