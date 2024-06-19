Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 18:57

Güncelleme: 19.06.2024 - 18:57

AFAD, Ağrı Dağı'nda 14 Haziran sabahı zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil'in (47) düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 3 farklı bölgeye kurtarma istasyonları kurularak 4 bin 300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirilen kazazedenin naaşının bugün saat 17.05 itibarıyla dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

İran’dan gelen 3 dağcı, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. 14 Haziran günü zirveden iniş sırasında dağcılardan Ekber Helil, iddiaya göre kayarak düştü. Diğer dağcıların ihbarıyla AFAD ekipleri kurtarma çalışma başlattı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle 5 gün süren kurtarma çalışmalarının ardından Helil’in cenazesine ulaşıldı. Olayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, 25 kişilik dağcı ekibinin olay bölgesine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, “14 Haziran tarihinde Ağrı Dağı tırmanışı yapan İran uyruklu bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Alınan bilgi üzerine 25 kişilik dağcı ekibimiz olay bölgesine intikal etmiş; zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla cenazeye ulaşılmıştır. Dik ve engebeli arazide 3 farklı bölgeye kurtarma istasyonları kurularak öncelikle 4.300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirilen kazazedenin naaşı, saat 17.05 itibarıyla dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.