Ağrı’daki lisede taciz iddiası: Müdür, kadın öğretmeni taciz etti

20.09.2025 04:00:00
Taylan Gülkanat
Ağrı'daki Naci Gökçe Lisesi taciz skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre lisenin müdürü olan iktidara yakın Eğitim-Bir-Sen (EBS) üyesi T.E., bir kadın öğretmeni taciz etti. Kadın öğretmenin meslektaşları duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa geçmişte de taciz nedeniyle açılan birçok soruşturmanın EBS tarafından kapatıldığını öne sürdü.

Okullara atanan EBS’li idarecilerin skandallarla anıldığını söyleyen Akboğa, geçen yıl yine Ağrı’da bulunan Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi’nde idareci olan Mehmet Akif D.’ye, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle soruşturma açıldığını anımsattı. EBS’nin özellikle proje okulları başta olmak üzere bütün görevlendirmelere etki ettiğini belirten Akboğa, “EBS, göreve yeni atanan öğretmenleri tehdit ederek ve korkutarak üye yapmaktadır. İstifa eden öğretmenlerin işlemlerini aksatarak ve baskı uygulayarak istifa etmelerine engel olmaktadır” dedi. 

Akboğa, oluşturulan kirli ortam sayesinde T.E gibi idarecilerin ortaya çıktığını ifade etti. T.E’nin Ağrı Önder İmam Hatip Mezunları Derneği yönetiminde de yer aldığı öğrenildi.

