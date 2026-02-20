Ağrı’daki yatılı okulda müdür baskısı: Bu nasıl müdür!

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bazı okul müdürlerinin ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddialarını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. Eğitim-Bir-Sen (EBS) ilçe başkanı A.G’nin amcası olan, ilçedeki yatılı bölge ortaokulu müdürü T.G’nin öğretmen ve öğrencilere karşı tutumu da tepkilere neden oldu. Bir öğrenciyi kemerle dövdüğü, okulda kendisi ve sevdikleri için anasınıfı açtırıp özel hizmet sağladığı, yöneticilik sınavında başarılı olan öğretmenlerin okula atanmamaları için onları tehdit ettiği, kendisini şikayet eden bir kadın öğretmeni öldürmekle tehdit edip üzerine baskı uyguladığı, yatılı okula ait olan gıda ürünlerini evine götürdüğü okulun aracını kendi şahsi işlerinde kullandığı, okuldaki bir kadın öğretmen hakkında okul müdürlerinin olduğu bir toplantıda kendisini ahlaksızlık ve ruhsalının bozuk olmasıyla açık açık itham ettiği ve bundan dolayı da teftiş kurulu başkanı tarafından şiddetle uyarıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların birçoğu soruşturma konusu oldu. Ancak iktidara yakın sendikanın baskısıyla örtbas edildiği ve cezaların da caydırıcı olmaktan uzak olduğu ileri sürüldü.

‘SİSTEMATİK ŞEKİLDE YAPILDI’

Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, söz konusu idarecilerin okulları ‘çiftlikleri’ gibi kullandıklarını belriterek bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyarsız kaldığını ve olayların üstünün örtülmesine giden yollardaki taşları döşediğini ifade etti. Akboğa, “İnanılmaz iddialar var. Yani kemerle bir öğrencinin dövülmesinden tutun da okulun gıda ürünlerinin eve taşınması, yöneticilik sınavına girip başarılı olan idarecilerin yatılı bölge ortaokulunu tercih etmemesi için tehdit ve baskı yapılması, söz konusu bazı öğretmenlerin can güvenliğinin bile tehlikeye düşmesi ve neticesinde savcılıktan uzaklaştırma kararı almaları... İnanılır gibi değil. İlçede yaşanan problemlerle ilgili sürekli aynı kişilere ve EBS’ye yönelen okların olması bu olayların sistematik bir şekilde yapıldığı ve belli ellerle yürütüldüğünün de açık göstergesidir. Konuya ilişkin bazı öğretmenlerin çok ciddi bir şekilde direnç gösterdiğini, takipçisi olmaya çalıştığını ama bu sistematik organize kötülük karşısında başarılı olamadığını gördük. Tayin olup giden birçok öğretmenin de bizlere ve kamuoyuna ulaşıp seslerini duyurmaya çalışmaları da yaşadıklarını unutamadıklarını göstermektedir” dedi.