Ağrı’da 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı’da hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ağrı’da 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:40

Alınan bilgiye göre, Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.


Etiketler: #Ağrı

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