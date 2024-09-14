Ağrı’da 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:40

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:41

Alınan bilgiye göre, Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.