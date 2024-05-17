Ağrı’da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Ağrı’da, 16 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve 45 bin 800 lira para ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:51
Ağrı’da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcıları takibine yönelik Ocak ayından beri devam eden 4 aylık soruşturma doğrultusunda 26 ara yakalama yapıldı.

Daha sonra tespit edilen 17 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik Doğubayazıtta alınan operasyon kararı ile 16 ayrı adrese 70 ekip, 223 personel, 14 özel harekat ekibi, 3 narkotik dedektör köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 16 sokak satıcısı gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarsa 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 37 adet 9 mm fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 800 lira para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan 15 şüpheli şahıs Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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