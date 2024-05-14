Çorlu’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:54
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A., E.A. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

 

 

 


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