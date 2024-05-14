Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:29

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:31

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 7-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 107 gram metamfetamin, 21 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.