Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 7-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 107 gram metamfetamin, 21 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Sınava gölge düştü
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'