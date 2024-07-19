Ağrı’da görev yapan komiser ve annesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı’da görev yapan bir komiser ve annesi geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:38
Ağrı’da görev yapan komiser ve annesi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Sivas-Erzincan karayolunda seyir halinde olan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Hakan Yakuli, yol üzerinde park halinde olan kamyona çarptı. Meydana gelen kazada Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli hayatını kaybetti.


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