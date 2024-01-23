Ağrı'da gümrük sahasında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu!

Doğubayazıt ile Patnos ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve gümrük kaçakçılığı operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:59
Ağrı'da gümrük sahasında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu!
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında yapılan kontrollerde, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük sahası içerisinde yapılan başka bir çalışmada da gümrük kaçağı 1160 çocuk kol saati ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Patnos ilçesinde ise; yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında, 5 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


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