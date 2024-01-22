Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
Ağrı’nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Patnos ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında bir araçta yaptıkları aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca buldu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte yaptıkları kontrollerde ise iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı.
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