Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 3 tır şoförü gözaltında!

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında 3 tırda 650 litre kaçak akaryakıt ve 3 bin 34 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 tır şoförü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:20
Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 3 tır şoförü gözaltında!
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda durdurulan 3 tırda arama yapıldı.

Aramada, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle, tırların yakıt tanklarında ve dorse kısımlarında gizlenmiş vaziyette 650 litre kaçak akaryakıt ve yedek lastik içinde 3 bin 34 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt ve sigaralara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.


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