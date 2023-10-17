Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 3 tır şoförü gözaltında!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:20

Güncelleme: 17.10.2023 - 18:34

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda durdurulan 3 tırda arama yapıldı.

Aramada, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle, tırların yakıt tanklarında ve dorse kısımlarında gizlenmiş vaziyette 650 litre kaçak akaryakıt ve yedek lastik içinde 3 bin 34 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt ve sigaralara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.