Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı!

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve narkotik suçlarına karşı operasyonlarda 42 şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da olmak üzere toplam 45 kişi yakalandı. Aranan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:10
Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı!
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 64,38 gram metamfetamin maddesi, 42,32 gram esrar maddesi, 5,43 gram skunk maddesi, 15,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 129 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 25 litre gümrük kaçağı alkol, 390 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet elektronik sigara, 2 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI!

Operasyonlarda 42 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1'i tutuklandı.


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