Balıkesir'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı!
Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve narkotik suçlarına karşı operasyonlarda 42 şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da olmak üzere toplam 45 kişi yakalandı. Aranan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 64,38 gram metamfetamin maddesi, 42,32 gram esrar maddesi, 5,43 gram skunk maddesi, 15,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 129 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 25 litre gümrük kaçağı alkol, 390 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet elektronik sigara, 2 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI!
Operasyonlarda 42 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1'i tutuklandı.
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