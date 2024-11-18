Ağrı'da operasyon: TIR'da 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'da 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da operasyon: TIR'da 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:44

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir TIR'da yapılan aramada 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #uyuşturucu #Ağrı

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