Ağrı'da operasyon: TIR'da 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:44

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:46

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir TIR'da yapılan aramada 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.