Trabzon'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:30

Korkunç kaza, 27 Eylül Salı akşamı, Köprübaşı ilçesi Beşköy-Emirgan mevkisinde meydana geldi. Hasan Odabaş’ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçuruma devrildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı çıkarılan Hasan Odabaş, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.