Ağrı'da 'tefecilik' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve materyal ele geçirilmişti.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:39
Ağrı'da 'tefecilik' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirilmişti.


Ağrı Operasyon Tefecilik
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