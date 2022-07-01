Ağrı'da 'tefecilik' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve materyal ele geçirilmişti.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirilmişti.
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