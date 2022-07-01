Ağrı'da 'tefecilik' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:39

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirilmişti.