Kırşehir’de IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 7 Irak uyruklu şüpheli yakalandı. Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 12:33
Kırşehir’de IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırşehir'de yaşayan Irak uyruklu N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., M.A.M.W. ve O.H.S.S.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


IŞİD Operasyon Kırşehir
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