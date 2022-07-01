Kırşehir’de IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 7 Irak uyruklu şüpheli yakalandı. Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kırşehir'de yaşayan Irak uyruklu N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., M.A.M.W. ve O.H.S.S.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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