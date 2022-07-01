Gaziantep'te 'tarihi eser' operasyonu: 2 binden fazla sikke ele geçirildi

Polis ekiplerinin Gaziantep'te düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle tablo ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:21
Gaziantep'te 'tarihi eser' operasyonu: 2 binden fazla sikke ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te 1 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışmada kimliği saptanan şüphelinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Yapılan aramalarda; 2 bin 751 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 mermi ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüphelinin Emniyet'teki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 


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