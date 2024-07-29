Ağrı’da trafik kazası: 13 yaralı

Ağrı’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:50
Ağrı’da trafik kazası: 13 yaralı
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Edinilen bilgilere göre; Erzurum’dan Ağrı istikametine doğru seyir halinde olan M.U kontrolündeki 34 GFD 356 plakalı araç, Çiftepınar Köyü kavşağına geldiğinde N. A. kontrolündeki 34 DHN 334 plakalı aracın kavşaktan çıkmasıyla çarpıştı.

Çevredeki yurttaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler iki araç içerisinde yaralı halde bulunan 13 kişiyi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.


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