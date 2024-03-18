Agrobay işçileri Ankara'ya yürüyor

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:36

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:25

Ağır çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı Tarım Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikten sonra tazminatsız işten çıkarılan işçiler İzmir'den Ankara’ya yürüyüşe geçti. Bergama’da Avrupa’nın en büyük serası olma iddiasıyla üretim yapan Agrobay işçileri 209 gündür sendikal hakları ve tazminatları için direniyordu.

"BİZE EMEĞİMİZİ VER"

Bergama pazaryerinden başlayan yürüyüş öncesi konuşma yapan işçiler çalışma koşullarının ağırlığına ve hak ihlallerine dikkat çekti. Bir işçi yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada Agrobay işvereni Arzu Şentürk’e seslenerek “Burada 1 buçuk yıl sigortasız çalıştım. Alamadığımız aylıklarımız ve tazminatımız var. Bizi burada oyun oynuyor mu sanıyor. Çok büyük günah işliyor. Bizimle dalga mı geçiyor. Taş yüreğini yumuşat da bize emeğimizi ver” dedi.

Bir başka işçi ise 14 yıldır burada Agrobay’da çalıştığını belirterek “Burada 1 buçuk yılı sigortasız çalıştım. Ücretlerimizi elden alırdık. Son zamanlarda ücretlerimizi vermiyor diye sendikalı olduk. Bizi işten çıkarttı” ifadelerini kullandı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada da “Kadın işçiler hesap sormaya geliyor! Şu güne kadar Agrobay patronunu koruyup kollayan herkese sesleniyoruz; uykularınız kaçsın, hepiniz hesap vereceksiniz” dendi.