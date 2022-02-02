Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı üreticileri İzmir'de buluşturdu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük fuarından biri olan 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. "Tarım ve İklim Stratejileri" ana temasıyla 6 Şubat 2022 tarihine kadar Fuar İzmir’de devam edecek Agroexpo bugün düzenlenen törenle açıldı. Bu yıl fuar 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Agroexpo katılımcılarının İzmir’den ve İzmirli üreticilerden ilham alabileceği çok şey var. 'Başka Bir Tarım Mümkün' derken, tam olarak neyi değiştirdik ve değiştiriyoruz kısaca bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi, atalık tohumları ve yerli hayvan ırklarını desteklemek. İkincisi, küçük üreticiyi desteklemek. Dünya nüfusunu atalık tohumlar ve küçük üreticinin besleyemeyeceği yönünde çok yaygın bir görüş olduğunu biliyorum. Bu nedenle, üstte bahsettiğim iki değişimin tam olarak neyi ifade ettiğinin farkındayım." dedi.

Soyer, "Biz İzmir’de gördük ki, atalık tohumlarla ve küçük üreticilerimizle şehirlerdeki nüfusu pekala doyurabiliriz. Üstelik şimdikinden daha iyi, daha adil ve daha temiz bir gıda üretim zinciri kurabiliriz . Bu değişimi gerçekleştirmek için iki konuda kamunun düzenleyici olması gerekiyor; planlama ve örgütlenme. Yani nerede, hangi ürünün ve ne kadar süre ile ekileceğinin bilimsel olarak planlanması. Tarım teknolojilerinin doğru şekilde ve yerde kullanılması. İkinci olarak, küçük üretici kooperatiflerinin ve birliklerinin desteklenmesi. Tarladan sofraya tüm satış zincirini yönetebilmeleri için, küçük üreticiye destek verilmesi. Türkiye’de bu iki konuda düzenleyici rol oynanırsa, tarım sektörünün içine düştüğü sıkıntıların azalacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonuyla tarımdaki sıkıntıların çözülebileceğini ifade eden Soyer, “Bu toprakları bereketine kavuşturmak mümkün. Köylüyü göçe zorlayan yanlışları değiştirmek, dev şirketler karşısında alın terinin karşılığını alabileceği bir sistem inşa etmek mümkün. İklim krizi ve yanlış politikalarla azalan su kaynaklarımızı ve çoraklaşan topraklarımızı kurtarmak mümkün. Milyonlarca vatandaşımızın; sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak mümkün. Tarımı, ülkemizin ekonomisine ve istihdama en büyük katkı sağlayan sektörlerden biri haline getirmek mümkün. Yaygınlaşan, kitleselleşen yoksulluğu bitirmek mümkün. Kısacası, 'Başka Bir Tarım Mümkün'. 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuz ve altı ayaklı İzmir Tarımı stratejimiz işte bu 'mümkünü' ortaya koyuyor. İzmir Tarımı ile kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SOYER'E TEŞEKKÜR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılında 168 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiklerini söyledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda olarak tarıma destek verdiklerini ifade etti. Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti.

2 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİ BEKLENTİSİ

Orion Fuarcılık tarafından düzenlenen Agroexpo; başta tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sera ve teknolojileri, su ve sulama teknolojileri, gübre, tohum, fide, fidan ve bahçecilik, zirai ilaçlama makinaları, ekolojik tarım, agro bilişim, canlı hayvan yetiştiriciliği, hayvansal üretim makinaları, sektöre bağlı kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm sektör temsilcilerini Fuar İzmir’de ağırlayacak. Bu sene küresel ve toplumsal bilinci geliştirerek, ülkemizin bu konuya hassasiyet duyması adına; Tarım ve İklim Stratejilerinin konu olacağı ve bu alanda konusunda önemli donanıma sahip konuşmacıların katılım sağlayacağı panel yapılacak. Su kaynaklarının tarıma etkisinden, iklimin hayvancılığa etkilerine kadar birçok başlık panelde yer alacak. 100’ü aşkın ülkeden davet edilen ithalatçı firmaların ve alım heyetlerinin önemli bir kısmı fuara katılım sağlayacak. Geçen yıl fuarda 1.5 milyar dolar olan ticari hacmin, bu sene 2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.





KİMLER KATILDI

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer başta olmak üzere Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kooperatifler, üreticiler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, ziraat odaları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.