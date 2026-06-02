Ağva Plajı’nı yok edebilecek mahmuz projesine açılan davada keşif 16 Haziran’da: 'Betona boğmayın'

İstanbul’un Kuzey Ormanlarının Şile uzantasındaki Ağva Plajı’na yapılması planlanan mahmuz projesine açılan davada bilirkişi günü yaklaşıyor. Ağva Yaşam Dayanışma Derneği projenin doğal kıyı yapısını bozacağını vurgularken taşkın riskini artıracağını aktarıyor.

Projeye göre, Sungurlu ve Göksu derelerinin plajdan Karadeniz’e aktığı yere mahmuzlar inşa edilecek. Mahmuzların inşaatı sırasında deniz doldurulacak. Başladıktan sonra yaklaşık üç yıl süreceği öngörülün projeyle halk plajnın bir kısmı kapatılacak, ayrıca alana rıhtım ve çekçek yeri de yapılacak. Yurttaşlar bu projenin yaşama geçirilmesi durumunda özellikle halk plajının kullanılamaz duruma geleceğini aktarıyor.

KUM ZAMBAKLARI VAR

Ayrıca bölgeye özel koruma altındaki kum zambaklarının da projeden etkileneceği dile getiriliyor. İnşaat aşamasında hafriyat kamyonların bölgede dolaşması üzerine tatilcilerin de Ağva’ya gitmeyeceği belirtiliyor.

Projeye karşı yaşam savuncuları ve yurttaşlar tarafından açılan davada bilirkişi keşfi 16 Haziran’da yapılacak.

Keşif öncesi çağrı yapan Ağva Dayanışması, “Ağva’nın doğasını ve kıyılarını savunmak için Ağva Yaşam Dayanışma Derneği’yle birlikte orada olacağız” dedi.

‘ALANI YOK EDER’

Ağva Yaşam Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada ise “Balıkçı barınağı, mahmuz projesi adıyla sunulan bu uygulama, Ağva’nın en çok kullanılan plaj alanını yok etme, deniz kirliliğini artırma, taşkın riskini büyütme ve binlerce yıllık doğal kıyı yapısını geri dönülmez biçimde bozma tehlikesi taşıyor. Bu mesele yalnızca bir sahil meselesi değil; Ağva’nın geleceği, yaşam kültürü ve doğal dengesi meselesidir” dendi.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada da “Yeter artık yeter rant uğruna cennet kıyılarımızı betona, tesise, otoyola boğduğunuz yeter. Kuzey Ormanlarının Ağva mevkilerini ve kıyılarını savunan omuzdaşlarımızın sesi olalım” ifadeleri kullanıldı.