Ağzı balık iğnesi ile parçalanan caretta caretta tedavi edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde yaralı bulunan, ağzının balık iğnesi nedeniyle parçalandığı belirlenen caretta caretta, özel bir klinikte tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:34
Ağzı balık iğnesi ile parçalanan caretta caretta tedavi edildi
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Antalya Manavgat'ın Boğaz mevkisindeki mendirekte dün sabah saatlerinde ağzından yaralanmış, güçsüz düşerek kıyıya sürüklenen caretta caretta olduğunu fark eden balıkçılar Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği'ne ihbarda bulundu.

Derneğin saha ekipleri ile Prof. Dr. Hakan Sert, Prof. Dr. Cengiz Deval ve Prof. Dr. Ertan Taşkavak'ın danışmanlığında, balık iğnesi yüzünden ağzının iç kısmı parçalandığı anlaşılan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ilçedeki özel bir kliniğe götürüldü. Klinikte kafa röntgeni çekilen caretta carettanın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ağzında yoğun kanamaya sebep olan kesik ve yaralı yerler, lokal anestezi yöntemiyle uyuşturularak 2,5 saatlik operasyonun ardından tedavi edildi.

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SAHİLE BIRAKILDI

Tedavisi veteriner hekim Mehmet Yüksel tarafından tamamlanan caretta caretta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahile bırakıldı. Caretta caretta bir süre sonra denizde gözden kayboldu. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ekiplerinin sahilde 7 gün 24 saat devriye halinde olduğunu belirtti.

Farkındalık çalışmalarıyla başta balıkçılar olmak üzere toplumu doğal yaşam ve deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını aktaran Akyol, "Bilgilendirme çalışmalarının olumlu dönüşlerini alarak, toplumumuzla birlikte deniz kaplumbağalarının korunabileceğini ve nesillerinin devamlılığının sağlanabileceğini görmüş olmak, bizleri çok mutlu etti. Tüm Akdeniz ülkelerinde yaklaşık 2 bin dişinin yuvaladığı ve beşeri faktörler yüzünden üreme sayılarındaki yavaşlama düşünüldüğünde nesillerinin devamlılığı konusundaki tehlike daha net görülmektedir" dedi.


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