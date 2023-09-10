Bodrum’da kıyıda bulunan caretta caretta öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, balıkçılar tarafından nefes aldığı görülen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının bir süre sonra öldü. Deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için DEKAMER ekipleri inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 08:40
Bodrum’da kıyıda bulunan caretta caretta öldü
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Gündoğan Mahallesi sahil şeridinde, kıyıya vurmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu gören balıkçılar, yardım etmek istedi. Güçlükle nefes aldığı belirlenen deniz kaplumbağası bir süre sonra öldü.

70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası vinçle denizden alınarak yetkililere teslim edildi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi.

YARA VEYA DARP İZİ YOK

Vücudunda ya da kabuğunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılmak üzere yetkililer tarafından teslim alınacağı bildirildi.


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