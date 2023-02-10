AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent: 20.00'de buradan paylaşacağım

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:59

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"AKŞAM 20.00'DE BURADAN YAZACAĞIM"

Levent Twitter'dan yaptığı paylaşımda işu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası yaraları sarmak için ekibimizle toplantıya girdik. 7-8 saat süreden toplantı sonrası deprem bölgelerine neler yapacağımızın projelerini açıklayacağım. Akşam 20.00'de burdan yazacağım."