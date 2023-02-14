Ahbap ne demek, ne anlama gelir? Ahbap kelimesi TDK sözlük anlamı nedir?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:33

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 14:33

Ahbap ne demek ve ne anlama gelir soruları, edebiyatı sevenler, öğrenciler, öğretmenler daha önce duymadığı kelimeleri araştırmayı sevenler tarafından sık sık merak edilmektedir. Bilindiği gibi, Türkçede her kelimenin mutlaka bir anlamı vardır. Peki, Ahbap ne demek, ne anlama gelir? Ahbap kelimesinin kökeni nedir ve kaç farklı anlamda kullanılır?

AHBAP NE DEMEK? AHBAP NE ANLAMA GELİYOR?

Ahbap kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve aynı zamanda Türkçede yaygın olarak bulunur. Son dönemlerde günlük hayattaki etkisini biraz kaybetmiş olsa bile, hala amacına uygun biçimde kullanılır.

Ahbap kelimesi değişik biçimlerde ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- Kendisiyle yakın ilişki kurulan, sevilen ve sayılan kimse

- Samimiyet ve içtenlik bildiren bir seslenme sözü

Bu şekilde her iki anlamı üzerinden de günümüzde hala geçerliliğini koruyan sözcüklerden biridir.

AHBAP TDK'YA GÖRE SÖZLÜK ANLAMI NE?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit Ahbap kelimesi ‘kendisiyle yakın ilişki kurulan ve sayılan, sevilen kişi’ olarak öne çıkar. Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber günlük hayatta değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir.