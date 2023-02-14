Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahbap Derneği'nin kurucusu kimdir?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:08

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 14:26

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen korkunç deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 10 ilimizi etkileyen depremde 30 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı. 7,7’lik bu depremden sonra, aynı gün içinde 7,6 şiddetinde korkunç bir sarsıntı daha yaşandı. Türkiye’nin her yerinden yardımseverler, depremzedelere yardımcı olmak için kolları sıvadı. AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı Haluk Levent de depremin hemen ardından yardım kampanyaları başlatarak yoğun bir çalışma temposuna girdi. Peki, Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Ahbap Derneği'nin kurucusu kimdir?

HALUK LEVENT KİMDİR?

Ünlü şarkıcı ve yardımsever Haluk Levent Acil, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana’da doğdu.

Dokuz kardeşin sekizincisi olan Levent, öğrenim hayatına Sabancı İlköğretim Okulunda başlamış ve sonrasında Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Lise öğreniminin ardından sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa dönemli öğrencilik yaptı. Eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletememesinin sebeplerinden biri ailesinin maddi durumuydu.

Levent, 1992 yılında Adana’dan ayrıldı ve yollara düşerek birçok şehirde şarkı söyledi.

İlk albümü “Yollarda” Haluk Levent’in bu dönemlerinden esinlenilerek yapıldı. 1992 yılında İstanbul’a yerleşen ünlü sanatçı, 1993 yılında büyük bir başarıyla iki yüz binlik satış rakamına ulaşan ilk albümünü çıkardı. Bu albüm Anadolu rock müziğinin ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerinden kabul edildi.

HALUK LEVENT CEZAEVİNE NEDEN GİRDİ?

Haluk Levent, 1997 yılının Ağustos ayında cezaevine girdi. 10 yıllık bir ticari dava yüzünden 9 ay cezaevinde yattı. İçerideki zamanında “Kedi Köprüsü” isimli ilk kitabını yazdı. Cezaevinden çıktıktan sonra askere gitti. 1999 depreminin ardından çadır kentlerde bizzat çalıştı. Depremzedelerin yararına konserler verdi. Çevre sorunlarına karşı duyarlılığı ve hemen hemen bütün albümlerinde çevre bilincine dair şarkılara yer vermesiyle ön plana çıktı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çevreye zarar veren projelerin aleyhine davalar açtı.

HALUK LEVENT AHBAP DERNEĞİNİ NE ZAMAN KURDU?

31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneğini kurdu. Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla kuruldu. 2023 yılı itibariyle ülkemizin 68 şehrinde gönüllü ağı bulunan Ahbap Derneği, acil yardım ve arama kurtarma çalışmaları, sağlık hizmetleri, temel ihtiyaç yardımları, öğrenci bursları gibi alanlarda çalışmalar yürütmekte.

HALUK LEVENT'İN ALBÜMLERİ

1993 Yollarda / Bu Ateş Sönmez /Prestij Müzik

1995 Bir Gece Vakti / Prestij Müzik

1996 Arkadaş / Prestij Müzik

1997 Mektup / Prestij Müzik

1998 Yine Ayrılık / Prestij Müzik

2000 www.leyla.com / Prestij Müzik

2001 Kral Çıplak / Prestij Müzik

2002 Bir Erkeğin Günlüğü / Popüler Müzik

2003 Özel Canlı İstanbul Konseri / Popüler Müzik

2003 Türkiye Turnesi 2003 / Popüler Müzik

2004 Aç Pencereni / Belis-Seyhan Müzik

2005 Annemin Türküleri / DMC

2006 Akşam Üstü / Mod Müzik-Ozan Video

2010 Karagöz ve Hacivat / Mod Müzik

2010 Trilogy / Süper Müzik Yapım

2014 Dostane / DNK Müzik

2015 Best of Konserler / Süper Müzik Yapım

2019 Tam Bana Göre / Pasaj Müzik & Garaj Müzik

2021 Vasiyet / Pasaj Müzik