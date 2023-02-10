AHBAP'ı taklit ederek insanları dolandıran şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:27

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:05

Tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından birçok yurttaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.

Depremi fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış topladı.

“Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz” şeklinde yapılan paylaşımlarda ‘AHBAP’ isimli yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı tespit edildi.

Şüpheli M.C.’nin yönetiminde kullanılan hesaptan deprem yardımı için kullanılan kripto para cüzdanı olduğu iddia edilen cüzdan adresi paylaşıldığı, paylaşılan cüzdan adresinin “AHBAP” isimli firma ile alakası olmadığı anlaşıldı.

Yardımseverleri dolandırmak için paylaşıldığı anlaşılan cüzdan adresinin sahibi M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken dolandırıcılık paylaşımı yaptığı cep telefonuna da el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan M.C., ifade işlemlerinin ardından ilerleyen süreçte savcılığa sevk edilecek.