AHEF Başkanı Kemal Noyan: Ceza yönetmeliği kırmızı çizgimiz
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Doktor Kemal Noyan, derneğinin çalışmalarını ve hekimlerin beklentilerini Cumhuriyet’e anlattı.
Aile hekimi uzman sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Doktor Kemal Noyan, “Aile hekimliği hizmeti veren sağlık profesyonellerinin, kendi müfredatlarına paralel olarak uzmanlık eğitimine ve değerlendirme sürecine alınarak, uzmanlaşmaları gerekiyor” dedi.
"UYGUN REVİZYON ŞART"
İlk kırmızı çizlerinin Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği olduğunu belirten Noyan, “Bu yönetmelik değişikliği ile iş güvencesi elinden alınan, hukuki olmayan birçok ceza maddesi ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının moral ve motivasyonu bitmiştir. Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin önünü tıkayan bu yönetmeliğin iptali veya hukuka uygun revizyonu şarttır” dedi. Noyan “ikinci kırmızı çizgilerini” ise şöyle açıkladı:
“Sağlık çalışanına şiddeti engelleyecek etkili bir mevzuat değişikliği. Şiddeti uygulayanın yaptığının yanına kâr kalmadığı ve adaletin etkili kılındığı bir düzenleme yapılmaz ise koruyucu sağlık hizmeti sunan sağlık profesyonellerinde oluşan defans sebebiyle tüm vatandaşların nitelikli bir sağlık hizmeti alması mümkün olamayacaktır. Üçüncü kırmızı çizgimiz, aile sağlığı merkezi cari gider ödemelerindeki artışın, gider artışına paralel olarak düzenlenmesi, bu suretle zaman içinde oluşan farkın kapatılması, herhangi bir hak kaybı oluşturmayacak şekilde taban ödeme ve katsayı artışı yapılarak ortalama hasta sayısının 3 binden, 1500 seviyelerine indirilmesi, aile hekimi ve aile sağlık çalışanlarının sarf ettiği emeğin karşılığının almasıdır.”
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