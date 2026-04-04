Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahırda akıma kapılan 12 yaşındaki Miran kurtarılamadı!

4.04.2026 14:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Batman'da girdiği ahırda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Miran Tutar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü Ünlüce mezrasında dün saat 23.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evlerinin yanındaki ahıra giren Miran Tutar (12), temas ettiği prizde elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Tutar, yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalbinin durduğu belirlenen Miran Tutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Miran Tutar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #batman #elektrik çarpması

