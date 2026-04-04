Cumhuriyet Gazetesi Logo
Isınmak için yaktığı kömür sobası canından etti!

4.04.2026 14:03:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 76 yaşındaki Mustafa Beşil yaşamını yitirdi.

Hacı Seyit Ali Mahallesi Şehit Onur Küçük Caddesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'den (76) haber alamayan yakınları saat 09.30 sıralarında eve gitti. İçeriy girdiklerinde Beşil'i odada hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Beşil’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşil'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Zehirlenme #konya #soba zehirlenmesi

Sobadan sızan duman faciaya neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Düzce'de evdeki sobadan çıkarılarak kovaya konulan odundan sızan duman faciaya neden oldu. Aynı evde yaşayan 55 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen dede ve iki torunu tedavi altına alındı.
Sahurda soba faciası: Baba ve oğlu zehirlendi! Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sahur vakti facianın eşiğinden dönüldü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki baba Evren Etgü ile 17 yaşındaki oğlu Abdullah Etgü, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Rize'de acı olay... Sobadan sızan gaz can aldı! İyidere ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin B. hayatını kaybetti, eşi Fatma B. ise tedavi altına alındı.