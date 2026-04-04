Isınmak için yaktığı kömür sobası canından etti!

Hacı Seyit Ali Mahallesi Şehit Onur Küçük Caddesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'den (76) haber alamayan yakınları saat 09.30 sıralarında eve gitti. İçeriy girdiklerinde Beşil'i odada hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Beşil’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Beşil'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.