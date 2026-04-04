İzmir'de gözaltına alınan 9 IŞİD şüphelisinin tamamı salıverildi

İzmir'de gözaltına alınan 9 IŞİD şüphelisinin tamamı salıverildi

4.04.2026 14:01:00
İzmir'de gözaltına alınan 9 IŞİD şüphelisinin tamamı salıverildi

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'E yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Konya'da terör örgütü IŞİD'ey finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi, 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Nisan'da Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlamasıyla "IŞİD'e finansman sağladıkları" ileri sürülen 9 kişi, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

