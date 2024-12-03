'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısıydı: Yeni ataması yapılan savcı ‘görevden affını istedi’ iddiası

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Çolak’ın, HSK’ye başvurarak görevden affını istediği iddia edildi.

'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısıydı: Yeni ataması yapılan savcı ‘görevden affını istedi’ iddiası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 19:53

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıyken son kararnameyle Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Çolak’ın, görevinden affını istediği iddia edildi. Buna göre Çolak'ın ailevi sebeplerden ötürü affını istediği öne sürüldü. 

Duvar’ın aktardığı habere göre, aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında "Ahmak" soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Çolak’ın ailevi sebeplerle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dilekçe ile başvurularak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden affını istediği öğrenildi.

HSK’nin, Ahmet Çolak’ın mazeret dilekçesini kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.


Etiketler: #HSK #ahmak davası #Dilan Polat #savcı

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