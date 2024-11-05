Boşanacakları iddia edilmişti: Dilan Polat'tan beklenen paylaşım geldi!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:41

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:48

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla dönmeye başladı.

Sık sık maddi sıkıntıları olmadığını ifade eden Polatlar, Dilan Polat'ın Instagram hesabından reklam yapmaya başladı.

Son olarak, Dilan Polat ve Engin Polat’ın boşanacağına dair şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat’ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" dedi.

Boşanma iddialarının ardından Dilan Polat'ın paylaşımı ise gecikmedi. Polat paylaşımında 'Söyleyin de o tarihte orada olalım' ifadelerine yer verdi.





Bir sonraki paylaşımında ise Engin Polat'la konuştuğu anları paylaşan Dilan Polat, "Emlakçıdaymışsın Engin evi terk ediyormuşsun" diyerek yapılan haberleri ti'ye aldı.

Engin Polat ise, "Benim evim sensin" diyerek eşine yanıt verdi.