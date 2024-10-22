'Öpüşme' videosuyla gözaltına alınan Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Tek isteğini açıkladı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:24

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "hayasızca hareketler" iddiaları üzerine açıldı.

HAFTADA 3 GÜN İMZA ATACAKLAR

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat ve Sıla Doğu’yu gözaltına aldı.

İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Polat ve Doğu, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Hakim, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü getirdi.

Bu karar, sürecin devamı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"ANLIK SEVGİYLE YANAĞINDAN ÖPMEK İSTERKEN..."

Serbest bırakılan Dilan Polat, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sürecin kendisi için travmatik olduğunu belirten Polat, "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ KISMİ FELÇ GEÇİRDİM 3 KERE BAYILDIM"

Polat, sosyal medya paylaşımında, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" diyen Polat, herkesten özür diledi.

"UNUTULMAK İSTİYORUM"

Polat, toplumdan ve takipçilerinden yardım istediğini belirterek, "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş" ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir anne olma arzusunu da vurgulayan Polat, "Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim" diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı.

Dilan Polat’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.