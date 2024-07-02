Ahmet Akın, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:42

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Akın ve baraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunuldu. Akın, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Akın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün burada Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in bir evladı olarak hemşehrilerimin gösterdiği teveccüh sonucunda üstlendiğim mesuliyetin bilinci ve gururuyla huzurlarınızdayım. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 47 yıl sonra ülke sathında birinci parti konumuna taşıyan kadronun bir parçası olmanın iftihar ile yazıyorum bu satırları. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz muasır medeniyetler hedefine, yolumuzu aydınlatan ilkelerinizden taviz vermeden yürümekte ilk günkü gibi kararlıyız. Sadece bir ulusun kaderini değil, dünya tarihinin seyrini değiştiren siz büyük önderin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin; yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz. Yadigarınız ve emanetiniz olan ülkemizi ve cumhuriyetimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyana kadar yorulmadan, durmadan çalışacağız. Siz, Ulu Önderimiz ve silah arkadaşlarınızın, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad, yadigarınız ilelebet olsun."